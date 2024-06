Auteur d’une pres­ta­tion très convain­cante face à Sebastian Korda, ce vendredi soir au 3e tour de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a rassuré bon nombre de fans et d’ob­ser­va­teurs, surtout concer­nant sa bles­sure à l’avant‐bras droit.

Andy Roddick, qui s’est récem­ment exprimé pour NBC Sports, a de nouveau comparé le prodige espa­gnol avec les trois meilleurs joueurs de l’histoire.

« Alcaraz est une combi­naison de Federer, Nadal et Djokovic. Et plus il se trans­forme en Novak, plus il peut se contenter de vous enfermer, de frapper son revers et de faire circuler la balle, sans se sentir obligé d’être phéno­ménal à chaque point. C’est à ce moment‐là qu’il passe à un autre niveau. »