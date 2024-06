Contraint au forfait après une gêne ressentie au dos, en huitième de finale du Queen’s, Andy Murray donne tout pour être sur pied avant Wimbledon. Le Britannique a fait le choix de passer par la case opéra­tion.

Au micro de la BBC, Jamie Murray s’est exprimé sur la conva­les­cence de son frère. L’ancien numéro un mondial en double s’est montré alar­miste pour son cadet.

« Il a vu un spécia­liste hier soir et il essaie de décider de ce qu’il va faire. Je ne pense pas qu’il soit bon pour moi de m’im­miscer person­nel­le­ment dans cette affaire, c’est à lui de décider, mais je pense qu’il a quelques déci­sions à prendre. C’est évidem­ment très déce­vant pour lui, car cela aurait pu être son dernier Queen’s, son dernier Wimbledon et ses derniers Jeux olym­piques, et il est possible que cela ne se produise pas. Je pense qu’il doit prendre quelques déci­sions et voir où il va à partir de là. »