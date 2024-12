Longuement inter­rogé par nos confrères de l’Express sur la nouvelle asso­cia­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, Jérémy Chardy, après avoir expliqué que le Britannique n’avait pas accepté de devenir le coach du Serbe pour faire de la figu­ra­tion et qu’il ne voyait pas les deux légendes s’en­gueuler, a estimé que cela allait prendre du temps.

« Pour moi, ils vont faire une année complète les grands tour­nois et si ça se passe bien, ils conti­nue­ront. Quand on est athlète, on sait que rien n’est magique, donc ce n’est pas parce qu’Andy arrive qu’il va tout changer. Il faut six mois pour commencer à voir des amélio­ra­tions et pour pouvoir travailler. Ce n’est pas de la magie, c’est un processus, il faut croire en ce processus, croire en la direc­tion que l’on prend. S’ils ont décidé de travailler ensemble, c’est qu’ils croient qu’ils peuvent faire quelque chose de vrai­ment bien ensemble. »