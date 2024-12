S’exprimant pour le Daily Express en exclu­si­vité, le coach d’Ugo Humbert est revenu avec beau­coup plus de préci­sions que ses collègues au sujet du rôle que va jouer Andy Murray en tant que coach de Djokovic.

Pour le Palois, cela n’est pas du tout un choix de commu­ni­ca­tion ni de buzz, Andy et Novak ont vrai­ment une idée en tête.

« Andy est là pour une raison, il n’est pas là pour s’amuser ou pour les médias. Les gens pensent parfois qu’ils vont faire des choses parce qu’ils vont prendre leur retraite ou autre chose, mais à ce niveau, on ne fait rien pour s’amuser. Vous voulez être compé­titif, vous voulez jouer, vous voulez gagner et une fois que vous perdez cette passion, vous arrêtez de jouer, vous ne jouez pas pour le plaisir. Surtout quand on est une légende comme Djokovic, et c’est la même chose pour Andy. On ne va pas entraîner Novak juste pour le plaisir ou pour ne pas essayer de l’aider. »