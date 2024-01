Jim Courier, ancien quadruple vain­queur de Grand Chelem, a fait une appa­ri­tion remar­quée dans la saison 2 de la série Break Point sur Netflix, sorti ce mercredi 10 janvier.

L’Américain est notam­ment revenu, sur l’hé­gé­monie de Novak Djokovic, mise en danger par la nouvelle géné­ra­tion et ses têtes d’af­fiche, Carlos Alcaraz et Holger Rune.

« Novak a été un briseur de rêves pendant de très nombreuses années. De nombreux cham­pions en devenir ont rêvé de gloire en Grand Chelem et en ont été privés à cause de lui. Alcaraz et Rune n’ont pas ce problème. Ils arrivent opti­mistes, vigou­reux, enthou­siastes. Mais il n’y a pas de pitié. Ces jeunes joueurs, ne vous y trompez pas, ils veulent votre place », a‑t‐il déclaré.