Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’US Open, John McEnroe s’est notam­ment exprimé sur le tournoi raté de Novak Djokovic, éliminé dès le 3e tour par Alexei Popyrin.

Et pour « Big Mac », le Serbe va désor­mais devoir faire face à une concur­rence décomplexée.

« À un moment donné, cela vous rattrape et vous perdez un peu ce facteur de peur avec certains joueurs. Certains qui ne pensaient pas avoir une chance sentent qu’ils ont une chance, et tout cela change et rend les choses beau­coup plus diffi­ciles. C’est ce à quoi il est confronté en ce moment. Il sera inté­res­sant de voir comment il gère cela, mais je fais partie de ceux qui pensent qu’il trou­vera la moti­va­tion néces­saire pour remporter un 25e Grand Chelem. »