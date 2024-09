Laminé en seule­ment 37 minutes (6−0, 6–1) au premier tour du Challenger Rennes ce mercredi, Benoît Paire n’a laissé personne indif­fé­rent, autant dans les gradins qu’au niveau de l’organisation.

Copieusement sifflé par une partie des spec­ta­teurs, l’ac­tuel 263e mondial, blessé au poignet, n’était clai­re­ment pas en état de jouer. Directeur du tournoi, Nicolas Mahut était natu­rel­le­ment déçu du spec­tacle proposé dans des propos rapportés par L’Équipe.

Rennes R1 : GSM, J. Fearnley d. B. Paire 6–1, 6–0. pic.twitter.com/RgnVEdHGbK — eretzsportmed3 🎥 (@eretzsportmed3) September 11, 2024

« Au moins, on parle de l’Open Blot. Il paraît que bonne ou mauvaise, tant qu’il y a de la pub, c’est bien. J’ai vu quatre jeux et j’ai compris rapi­de­ment que ça ne servait à rien de rester trop long­temps. Je pense que ça aurait été mieux, pour lui et pour le public, qu’il se retire. Malheureusement, très clai­re­ment, il ne était pas en état de jouer. Visiblement, il n’était pas encore en mesure de faire des revers. »