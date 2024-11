Une semaine après avoir quitté le Top 300 mondial après un nouveau gros pétage de plombs en Corée du Sud, Benoît Paire était au Japon cette semaine où il s’est incliné ce lundi au premier tour du Challenger de Matsuyama face au 265e mondial, James McCabe.

Une nouvelle défaite d’en­trée syno­nyme de fin de saison pour le Français qui a exprimé son immense soula­ge­ment sur ses réseaux sociaux : « Le plus beau jour de mon année. »

😍😍😍😍😍 le plus beau jour de mon année 🎉 #saison­ter­minée — paire benoit (@benoitpaire) November 5, 2024

Auteur de la plus mauvaise saison de sa carrière, l’an­cien 18e mondial a ensuite fait un bilan plus précis sur Instagram de cette année catas­tro­phique tout en donnant rendez‐vous à ses fans et ses détrac­teurs en 2025.

« Cette saison 2024 a été la saison la plus dure dans toute ma carrière… beau­coup de bles­sures de doutes sur mon physique sur ma capa­cité mentale à conti­nuer sans être à 100% tous les jours… je me suis posé beau­coup de ques­tions mais cette tournée asia­tique m’a donné beau­coup de réponses. Quand physi­que­ment je suis bien, je suis encore capable de faire de belles choses et même si je n’ai pas eu de très bons résul­tats, j’ai senti qu’en 3 semaines j’ai progressé énor­mé­ment et j’ai repris du plaisir à m’en­traîner et à refaire les efforts sur un court. Alors ça va prendre du temps pour revenir mais je vais le faire… Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui sont avec moi dans ces moments diffi­ciles mais pour vous et pour moi je vais y arriver!! PS : désolé pour les rageux, les jaloux, les parieurs vous allez encore m’en­voyer des messages d’insultes, des menaces de mort pendant un an… »