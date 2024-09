Redescendu au 287e rang mondial après avoir été 203e mondial en début d’année et encore 231e au coeur de l’été, Jules Marie accuse un peu le coup ces dernières semaines.

Du coup, afin de mettre toutes les chances de son côté dans sa quête du top 200 mondial, le Français de 33 ans a décidé d’opter pour un nouveau style de jeu plus offensif et plus porté par l’avant.

C’est en tout cas ce qu’il a confié sur son compte Linkedin.

« J’ai eu un déclic. Depuis 25 ans, l’ADN de mon jeu repose sur la régu­la­rité, un style de contreur‐défenseur. C’est ce qui m’a permis d’être 203e mondiale et de jouer des tour­nois du Grand Chelem. Mais aujourd’hui, c’est aussi ce qui me freine pour aller plus loin. J’ai réalisé que pour fran­chir un nouveau cap, il allait falloir prendre plus de risques. Je dois faire évoluer mon jeu vers plus d’agres­si­vité, ce qui entraî­nera inévi­ta­ble­ment plus de fautes – et c’est proba­ble­ment ce qui est le plus diffi­cile pour moi. De toute façon, je ne peux plus me permettre de courir autant face à des joueurs plus jeunes. À Cassis, j’ai réussi à le faire : en me fati­guant moins, en faisant plus de coups gagnants, et surtout en prenant beau­coup de plaisir sur le terrain. À Rennes, au premier tour, c’est ce qui m’a permis de gagner, malgré un match où j’étais mené et où j’ai dû défendre plusieurs balles de break. Aujourd’hui, je rentre en France après une mauvaise tournée aux USA. J’ai manqué de sensa­tions et j’ai fait beau­coup trop de fautes. Évidemment déçu, mais je sais qu’il me faudra un temps d’adap­ta­tion. C’est dans cette direc­tion qu’on va travailler dans les prochaines semaines. »