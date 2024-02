Vainqueur à Doha de son sixième titre en carrière grâce à sa victoire en finale contre le jeune Jakub Mensik, Karen Khachanov pense qu’il y a actuel­le­ment des oppor­tu­nités à saisir dans les plus gros tournois.

« C’est la grande diffé­rence actuel­le­ment. Avant, le Big 4 avec Federer, Nadal, Djokovic et Murray était au‐dessus des autres. La diffé­rence était grande en termes de niveau. Maintenant, j’ai le senti­ment que… (il coupe) Alcaraz et Sinner sont devant, oui, mais pas tant que ça. C’est ce que je pense. Ça va devenir de plus en plus inté­res­sant de voir qui va dominer. Même si Ok, Novak est toujours en train de jouer (rires)… », a déclaré le Russe de 27 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.