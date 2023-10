Lors de sa discus­sion avec la légende de la boxe Mike Tyson, au cours de laquelle il a notam­ment donné son avis sur la ques­tion du GOAT, Nick Kyrgios a dénoncé le racisme parfois présent en tribunes.

« Au cours de ma carrière, j’ai dû faire face à pas mal de choses comme des gens qui crient des commen­taires racistes. J’y ai eu droit quelques fois. Mais je m’en fiche. Beaucoup de mes amis chez moi sont de couleur, et je m’in­tègre presque toujours mieux dans cette culture, pour être honnête… Je me sens mieux accepté. J’ai eu affaire à pas mal de choses. L’Australie est assez mal placée pour ce genre de choses, mais je m’en fiche un peu. »

“I’ve dealt with a fair bit of that in my career, for sure. Like people screa­ming out racist comments. I’ve copped that a couple of times. But I don’t care. A lot of my friends back home are colored, & I almost always fit into that culture a… pic.twitter.com/TsEBLeNtNx