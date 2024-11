Pendant sa très longue absence, Nick Kyrgios a enfilé le costume de consul­tant, notam­ment pour la BBC pendant le dernier US Open.

Dans des propos rapportés par le Daily Mail, le fina­liste de Wimbledon 2022 a donné sa vision du poste.

« Je ne suis pas un commen­ta­teur très critique. Je n’aime pas quand les commen­ta­teurs critiquent trop les joueurs, parce que ce n’est pas facile à l’heure actuelle, le jeu est très physique. Je pense qu’il faut rema­nier un peu le commen­taire sur le tennis. Je suppose que lorsque vous avez vrai­ment joué, et que vous connaissez le niveau sur les Futures et les Challengers, comme le nombre de joueurs à l’échelle mondiale, vous comprenez combien il est diffi­cile de se classer parmi les 128 meilleurs joueurs pour parti­ciper à un Grand Chelem. Notre travail en tant que commen­ta­teurs consiste à étudier ces joueurs et à connaître les parcours des joueurs. Nous ne pouvons pas simple­ment promou­voir les mêmes joueurs sans cesse. Il y a de bons joueurs que personne ne connaît. »