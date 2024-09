260e joueur mondial cette semaine et auteur d’une nouvelle pres­ta­tion indi­geste et indigne de son talent au premier tour du Challenger de Rennes la semaine dernière (battu 6–0, 6–1 en 37 minutes), Benoît Paire est en train de gâcher sa fin de carrière.

C’est en tout cas le point de vue de l’an­cien joueur de basket profes­sionnel et grand passionné de tennis, Stephen Brun, désor­mais consul­tant pour RMC Sports.

« La fin de carrière de Benoît Paire est un peu pathé­tique. C’est un joueur que j’ai aimé, j’ai apprécié sa fraî­cheur, ses excès. Le person­nage me plai­sait, surtout quand il y avait les bons résul­tats et les bonnes perfor­mances spor­tives. On pouvait tolérer ses excès sur le terrain parce qu’il jouait bien au tennis. Il a été 18e mondial, il avait un des meilleurs revers à deux mains du circuit, il avait un touché de balle et une main magni­fiques. Qu’il ne soit pas dans le même moule que les autres, qu’il soit un peu marginal, il n’y a aucun souci là‐dessus, mais là, il termine de la pire des façons. Il ne fait plus rire personne, il prend les gens pour des imbé­ciles (…). Je trouve cela très moche la façon dont il va quitter ce sport et que les seuls souve­nirs que l’on aura de lui, ce n’est même pas ses exploits et ses coups d’éclats (trois fois deuxième semaine en Grand Chelem, une demi‐finale de Masters 1000, trois titres), ce sont ses frasques et ses pétages de plomb, et je trouve cela dommage. »