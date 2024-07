10 jours après avoir décidé de se séparer de son entraî­neur de toujours, Yannick Quéré, Lucas Van Assche (20 ans), redes­cendu au 104e rang mondial et toujours entraîné par l’an­cien coach de Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre, est revenu sur cette déci­sion diffi­cile chez nos confrères de L’Équipe.

« C’était une déci­sion forcé­ment très compli­quée parce que Yannick m’en­traî­nait depuis mes onze ans. Il m’a appris énor­mé­ment de choses, il a cru en moi depuis le début et a réussi à me faire monter jusqu’à la 63e place mondiale avec plein de moments incroyables. Des deux côtés, je pense qu’on sentait que le discours passait moins bien. C’est la première fois que je prends les devants pour me séparer d’un coach, ce sont des trucs pas faciles mais ça fait partie de mon apprentissage. »