Quelques heures après l’annonce de Gaël Monfils concernant sa fin de carrière qui interviendra à l’issue de la saison 2026, Novak Djokovic, contre qui il ne s’est jamais imposé sur le circuit principal en 20 confrontations, a laissé un très joli commentaire sur le post Instagram du Français.
« LaMonf… Quel plaisir c’était de te regarder jouer à chaque match. Tu es un être humain extraordinaire qui apporte de la joie aux gens, sur le court comme en dehors. Cela compte plus que tout le reste. Sur le plan tennistique, tes capacités athlétiques sont hors du commun. Tu es l’un des meilleurs athlètes que j’ai jamais vus, tous sports confondus. Merci pour toutes les belles batailles que nous avons livrées ensemble au fil des ans et profite bien de ta dernière danse, mon ami. »
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 15:15