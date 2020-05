Depuis quelques semaines, la vie de Félix Auger-Aliassime a changé puisque la fédération canadienne qui le soutenait a décidé de le laisser voler par ses propres ailes, une décision prise un peu plus tôt à cause de la crise du Covid-19. Le jeune espoir canadien prend donc en charge son team comme il l’a expliqué à nos confrères du Journal du Québec : « Je crois que ça allait finir par arriver l’année prochaine, de toute façon. Pour moi, c’est une ouverture pour couper les liens et devenir autonome. Je suis dorénavant chef de mon entreprise. Je gère mon équipe et mes finances. Je crois que c’est une période très éducative. J’apprends à me connaître encore plus ». Toujours positif et conscient qu’il peut être un exemple pour les autres, le Canadien qui est actuellement à l’académie Mouratoglou n’a pas changé ses plans, crise ou pas crise : « Ce répit ne change rien à mon objectif premier, qui est de devenir le meilleur joueur de tennis possible. Je veux gagner des tournois importants quand l’action va reprendre, donc ma motivation ne change pas. Je prends les journées une à la fois. Je travaille très fort pour améliorer toutes les facettes de mon jeu. »