Le revers à une main est un coup qui se perd dans le tennis moderne, tant il est diffi­cile de main­tenir une qualité de retour égale à celle des joueurs ayant un revers à deux mains. Mais Lorenzo Musetti porte encore fière­ment ce coup élégant vers les sommets, bien que l’Italien ne soit pas convaincu qu’un jeune qui démarre le tennis ait un intérêt à jouer avec un revers à une main. Il ne le recom­man­de­rait même pas à son propre fils !

« Je ne recom­man­de­rais pas le revers à une main à un enfant débu­tant, car le tennis moderne est vrai­ment très diffi­cile, notam­ment à cause de la vitesse du jeu et des désa­van­tages poten­tiels au retour. Bien sûr, par passion pour le tennis, je dirais oui. Mais si vous me demandez honnê­te­ment, par exemple si nous parlions de mon fils, je voudrais qu’il ait un revers à deux mains. »