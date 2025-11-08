Le revers à une main est un coup qui se perd dans le tennis moderne, tant il est difficile de maintenir une qualité de retour égale à celle des joueurs ayant un revers à deux mains. Mais Lorenzo Musetti porte encore fièrement ce coup élégant vers les sommets, bien que l’Italien ne soit pas convaincu qu’un jeune qui démarre le tennis ait un intérêt à jouer avec un revers à une main. Il ne le recommanderait même pas à son propre fils !
« Je ne recommanderais pas le revers à une main à un enfant débutant, car le tennis moderne est vraiment très difficile, notamment à cause de la vitesse du jeu et des désavantages potentiels au retour. Bien sûr, par passion pour le tennis, je dirais oui. Mais si vous me demandez honnêtement, par exemple si nous parlions de mon fils, je voudrais qu’il ait un revers à deux mains. »
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 15:13