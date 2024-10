Dans un post sur son compte Instagram, le joueur cana­dien a rendu un vif hommage à Rafael Nadal qu’il a toujours admirer.

« Quand je pense à un athlète qui incarne véri­ta­ble­ment la rési­lience dans tous les sens du terme, Rafa me vient à l’esprit. Il a mené sa carrière avec humi­lité et passion du début à la fin, tout en réali­sant certains des exploits les plus impres­sion­nants de l’histoire du sport. Toutes les grandes choses sont précieuses car elles ne durent pas éter­nel­le­ment. Cependant, il a réussi à réaliser le plus grand rêve de tout athlète en lais­sant derrière lui un héri­tage infini qui ensei­gnera et inspi­rera plusieurs géné­ra­tions à venir. J’espère que ce prochain chapitre lui appor­tera tout l’épa­nouis­se­ment et la joie qu’il mérite. Merci Rafa pour ce que vous avez apporté à notre sport et l’avez laissé changé à jamais pour le meilleur »