Quelques heures après avoir annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026, Gaël Monfils s’est exprimé pour L’Équipe où il est revenu sur les coulisses de cette déci­sion forcé­ment diffi­cile à prendre et à dévoiler.

« C’est allé cres­cendo. C’est dur de la dire à tout le monde en restant concentré. Ma mère était à Montréal avec Elina et la petite, on s’est vus à Cincinnati et c’est là que je lui ai annoncé. Quand j’ai dit tout ça, ça m’a fait du bien. Puis je m’en suis ouvert à mes meilleurs amis. Mais ça fait deux mois que j’ai du mal à jouer parce que j’avais l’im­pres­sion que je mentais aux gens. J’avais envie de le dire à tout le monde, envie de me libérer pour être plus tran­quille d’es­prit. On me posait souvent la ques­tion de la fin de carrière… Avant la tournée asia­tique, j’ai fait un petit post anec­do­tique avec des cartes, mais personne n’a « craqué » mon espèce de rébus. (Il sourit.) C’était une énigme pour l’an­nonce qui allait arriver autour de ma carrière, avec un truc pas trop évident à décrypter. Mais peu de monde y est arrivé, ce qui était le but aussi. Et puis je me suis fait mal à la cheville à Chengdu, je suis rentré, j’ai pris un peu de temps pour moi, et je l’ai annoncé. Ce n’était pas facile à l’écrire. Tu dois résumer 39 ans de vie, une tren­taine dans le tennis, en huit slides. J’aime bien être vrai, trans­pa­rent avec mes fans. »