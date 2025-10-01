Quelques heures après avoir annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026, Gaël Monfils s’est exprimé pour L’Équipe où il est revenu sur les coulisses de cette décision forcément difficile à prendre et à dévoiler.
« C’est allé crescendo. C’est dur de la dire à tout le monde en restant concentré. Ma mère était à Montréal avec Elina et la petite, on s’est vus à Cincinnati et c’est là que je lui ai annoncé. Quand j’ai dit tout ça, ça m’a fait du bien. Puis je m’en suis ouvert à mes meilleurs amis. Mais ça fait deux mois que j’ai du mal à jouer parce que j’avais l’impression que je mentais aux gens. J’avais envie de le dire à tout le monde, envie de me libérer pour être plus tranquille d’esprit. On me posait souvent la question de la fin de carrière… Avant la tournée asiatique, j’ai fait un petit post anecdotique avec des cartes, mais personne n’a « craqué » mon espèce de rébus. (Il sourit.) C’était une énigme pour l’annonce qui allait arriver autour de ma carrière, avec un truc pas trop évident à décrypter. Mais peu de monde y est arrivé, ce qui était le but aussi. Et puis je me suis fait mal à la cheville à Chengdu, je suis rentré, j’ai pris un peu de temps pour moi, et je l’ai annoncé. Ce n’était pas facile à l’écrire. Tu dois résumer 39 ans de vie, une trentaine dans le tennis, en huit slides. J’aime bien être vrai, transparent avec mes fans. »
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 17:47