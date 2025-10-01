Même les plus grands champions peuvent connaître des jours sans et des énormes trous d’air. C’est bel et bien ce que vient de vivre Iga Swiatek en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin ce mercredi.
Alors qu’elle restait sur six victoires d’affilée et un titre (à Séoul) depuis son arrivée en Asie, la Polonaise s’est inclinée à la surprise générale face à Emma Navarro en encaissant un cinglant 6–0 dans le dernier set : 4–6, 6–4, 0–6, en 2h30 de jeu.
Incroyablement friable, notamment en coup droit, la favorite du tournoi a commis pas moins de 70 fautes directes sur l’ensemble de la rencontre. Une statistique rare pour une joueuse de son statut qu’on retrouvera le 6 octobre prochain, à Wuhan (WTA 1000), sur le dernier gros tournoi de la saison avant le Masters féminin (du 1er au 8 novembre).
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 17:02