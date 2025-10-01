Même les plus grands cham­pions peuvent connaître des jours sans et des énormes trous d’air. C’est bel et bien ce que vient de vivre Iga Swiatek en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin ce mercredi.

Alors qu’elle restait sur six victoires d’af­filée et un titre (à Séoul) depuis son arrivée en Asie, la Polonaise s’est inclinée à la surprise géné­rale face à Emma Navarro en encais­sant un cinglant 6–0 dans le dernier set : 4–6, 6–4, 0–6, en 2h30 de jeu.

INCREDIBLE 💥



Emma Navarro has booked her place in the #2025ChinaOpen Quarterfinals, defea­ting the No.1 seed Swiatek 6–4, 4–6, 6–0. pic.twitter.com/hioZPhtLQc — wta (@WTA) October 1, 2025

Incroyablement friable, notam­ment en coup droit, la favo­rite du tournoi a commis pas moins de 70 fautes directes sur l’en­semble de la rencontre. Une statis­tique rare pour une joueuse de son statut qu’on retrou­vera le 6 octobre prochain, à Wuhan (WTA 1000), sur le dernier gros tournoi de la saison avant le Masters féminin (du 1er au 8 novembre).