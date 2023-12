Après avoir atteint la finale de Roland Garros pour la deuxième année consé­cu­tive, Casper Ruud avait pris la déci­sion de ne pas disputer de tournoi sur gazon avant Wimbledon. Et lors­qu’il avait parti­cipé concert le 23 juin dernier, à dix jours du Grand Chelem londo­nien, le Norvégien avait reçu quelques critiques de personnes esti­mant qu’il ne prenait pas la tournée sur gazon au sérieux.

Depuis Londres où il a parti­cipé à la grande finale de l’UTS, une exhi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, le 11e joueur mondial actuel a mis les choses au clair au micro de Talking Tennis.

« Si vous me repro­chez d’aller à un concert de The Weeknd, alors vous avez une vie très ennuyeuse. C’est super cool d’aller à des concerts. Vous ressentez l’adré­na­line, mais d’une manière diffé­rente en regar­dant des vidéos et en assis­tant à un concert. Je suis très heureux d’avoir pu le voir trois fois cet été, et j’au­rais pu aller le voir encore trois fois sans problème. Les gens peuvent se demander si j’ai pris la tournée sur gazon au sérieux ou non. Il était 10 heures du soir, nous avons une vie en dehors du tennis. »