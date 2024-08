Jannik Sinner va aborder son quart de finale à Cincinnati en pleine forme. Ayant profité du forfait de Jordan Thomspon hier, l’Italien sera bien reposé pour affronter son bour­reau à Montréal, Andrey Rublev.

Avec l’éli­mi­na­tion de Carlos Alcaraz hier et le fait que Novak Djokovic ne joue pas ce tournoi dont il est le tenant du titre, Sinner peut espérer gagner des points précieux pour conserver sa place de N°1 mondial jusqu’à la fin de l’année.

Comme l’ex­plique Paolo Bertolucci, ancien 12e mondial, être numéro un a un avan­tage en ce qui concerne la récu­pé­ra­tion, même si cela implique aussi bien des responsabilités.

« Il y a douze mois, Sinner était un joueur porteur de grands espoirs, déjà capable de résul­tats posi­tifs et avec un bon clas­se­ment ainsi que quelques matchs célèbres. C’est le tournoi de Montréal qui l’a fait entrer dans le gratin ​​du tennis mondial, ce qui l’a ensuite conduit à une série de résul­tats incroyables. Maintenant, Sinner va revenir sur les terrains qui l’ont rendu grand et il le fait avec un clas­se­ment diffé­rent, le numéro un exige un enga­ge­ment diffé­rent à tous points de vue, même en dehors du court. Lorsque vous êtes numéro un, vous avez un trai­te­ment diffé­rent et donc la prio­rité pour récu­pérer votre forme physique et d’es­sayer d’être à votre meilleur. Il est essen­tiel pour Jannik de bien récu­pérer sa condi­tion physique et d’être compé­titif à l’US Open, au meilleur des cinq sets. ».