Rafael Nadal est sûre­ment le plus grand sportif espa­gnol de l’his­toire. Il accu­mule logi­que­ment les distinc­tions et les récom­penses dans son pays. La Fédération Espagnole de Tennis a passé un nouveau cap en décré­tant que la journée natio­nale du tennis aurait lieu toutes les années le 3 juin. Soit le jour de l’an­ni­ver­saire de Rafael Nadal.

« J’écoutais les commen­taires d’Eurosport sur le jeu de Nadal et j’ai tout de suite compris que l’idée était magni­fique. Le tennis espa­gnol a beau­coup à célé­brer. Nous avons l’ath­lète espa­gnol le plus remar­quable de tous les temps, nous sommes actuel­le­ment cham­pions de la Coupe Davis et nous sommes en finale de la Billie Jean King Cup. Je pense, comme je l’ai dit, que nous avons beau­coup à célé­brer », s’est réjoui Miguel Díaz Román, le président de la fédé­ra­tion espagnole.