Responsable du haut niveau du tennis fran­çais, Ivan Ljubicic n’a pas hésité à faire part au micro d’Eurosport de ses très grandes ambi­tions pour les années à venir.

« Aujourd’hui, c’est un peu mieux, c’est un processus long. Mais surtout, je pense qu’il faut respon­sa­bi­liser les joueurs, qu’ils prennent en main leur propre projet et qu’ils soient ambi­tieux. Ugo Humbert et Arthur Fils, 14e et 20e, c’est le point de départ, pas l’ob­jectif. Il manque un cham­pion qui gagne un Grand Chelem et joue le Masters régulièrement. »