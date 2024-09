Qualifiée non sans mal pour les quarts de finale de la Coupe Davis en termi­nant deuxième de son groupe de la « mort » derrière l’Espagne et devant la France et la République Tchèque, l’équipe austra­lienne a rempli son objectif.

Mais à en croire le capi­taine, Llyeton Hewitt, qui s’est toujours montré très critique envers le nouveau format de cette compé­ti­tion instauré en 2019, ses joueurs sont tout simple­ment épuisés après une semaine très éprouvante.

« Cette semaine, un certain nombre de nos joueurs se sont retrouvés prati­que­ment détruits. Il aurait été très facile pour certains de mes gars de ne pas venir ici cette semaine, mais ils l’ont fait, ils ont revêtu le vert et l’or et ont fait tout ce que je leur ai demandé de faire. Je suis très fier d’eux. Il n’est pas facile de demander à des joueurs de jouer deux jours après la fin d’un Grand Chelem. Dans l’an­cien format, je devais le faire aussi, mais vous aviez jusqu’au vendredi pour vous reposer : main­te­nant vous devez jouer le mardi, c’est ridi­cule. Mais c’est le côté stupide de ce format, n’est‐ce pas ? Je peux conti­nuer à le dire, mais le format est ce qu’il est, et nous ferons ce qu’il faut pour avancer et nous donner une chance de remporter le titre. »