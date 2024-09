Cette saison 2024 ne restera pas dans les annales de la carrière d’Ons Jabeur.

En proie à des diffi­cultés physiques et mentales depuis le début de l’année, la Tunisienne, qui n’a parti­cipé à aucune finale sur le circuit (une première depuis 2020) a décidé ce lundi de mettre un terme à saison en raison d’une bles­sure persis­tante à l’épaule.

« Cette année a été extrê­me­ment diffi­cile pour moi et, en tant qu’ath­lètes, nous savons que la récu­pé­ra­tion fait partie du voyage. En raison de ma bles­sure à l’épaule, mon équipe médi­cale et moi‐même avons pris la déci­sion diffi­cile de quitter le circuit de tennis pour le reste de la saison. Pendant que je pren­drai le temps de guérir, je me consa­crerai à des œuvres cari­ta­tives et je veillerai à ce que nous fassions une réelle diffé­rence dans le monde. Je vous remercie pour votre soutien et j’ai hâte de revenir plus forte ! Et je vous retrou­verai sur le terrain en Australie 2025. »