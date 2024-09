Depuis qu’il a été incar­céré pendant huit mois dans une prison anglaise suite à une condam­na­tion pour fraude fiscale en 2022, Boris Becker n’est plus le même homme, notam­ment grâce à une femme, Lilian de Carvalho Monteiro, qu’il vient d’épouser en Italie.

Titulaire de trois diplômes, dont une maîtrise de la School of Oriental and African Studies, cette gestion­naire de risques poli­tiques origi­naire de l’île afri­caine de São Tomé‐et‐Príncipe et fille de Victor Monteiro, ancien ministre de la défense, n’a jamais lâché l’an­cien numéro 1 mondial même lors­qu’il était au fond du gouffre.

« Je suis incroya­ble­ment recon­nais­sant à Lilian d’être restée avec moi pendant la période la plus diffi­cile de ma vie. Elle m’a sauvé et je ne l’ou­blierai jamais pour cela. Elle est la femme de ma nouvelle vie », a déclaré l’an­cien cham­pion alle­mand dans des propos rapportés par The Sun.