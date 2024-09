Alors qu’il a désor­mais gagné tout ce qui était possible et qu’il approche tout douce­ment des 38 ans, Novak Djokovic n’a plus du tout la même approche vis‐à‐vis de sa programmation.

Et après avoir clai­re­ment annoncé que tous les tour­nois, à part les Grands Chelems, l’in­té­res­saient plus et qu’il ne souhai­tait même pas se battre pour parti­ciper au Masters, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a expliqué son raison­ne­ment en confé­rence de presse après la victoire de la Serbie face à la Grèce en Coupe Davis.

« Habituellement, pendant ma carrière, j’avais l’habitude de plani­fier mon calen­drier six mois à l’avance. Mais désor­mais, ce n’est plus le cas, c’est plus spon­tané. D’abord, j’ai besoin de me reposer physi­que­ment, émotion­nel­le­ment et menta­le­ment avant de ne serait‐ce que penser à ce que je vais faire, de quelle façon, dans quelles propo­sions et où. »