Au cours de sa longue inter­view accordée à la Radio Télévision de Serbie, Novak Djokovic, après avoir évoqué sa victoire face à Rafael Nadal aux Jeux Olympiques et dévoilé le titre préféré de sa carrière, a clai­re­ment indiqué que tous les tour­nois, à part les Grands Chelems, ne l’in­té­res­saient pas. Cela a au moins le mérite d’être clair.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises : ma plus grande moti­va­tion est de jouer en équipe natio­nale et de parti­ciper aux tour­nois du Grand Chelem. Tout le reste me motive beau­coup moins et me sert de préparation. »