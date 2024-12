Au cours d’une récente inter­view accordée à GQ Italia, l’ac­tuel 37e joueur mondial, Matteo Arnaldi, a notam­ment évoqué sa passion pour le tennis et pour son idole de toujours, Novak Djokovic. L’Italien en a égale­ment profité pour dévoiler son match préféré.

« L’un des matches qui m’a le plus passionné est la finale de l’Open d’Australie 2012, entre Nole et Nadal. Même si j’ai une préfé­rence pour le Serbe, il est impos­sible de ne pas recon­naître qu’avec Federer et Nadal, ces trois‐là ont fait quelque chose de spécial. »