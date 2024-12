Invitée à dési­gner le meilleur joueur ATP de la saison 2024, Laura Robson, ancienne 24e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, a surpris tout le monde en choi­sis­sant Carlos Alcaraz. Et ses argu­ments s’en­tendent même si l’Espagnol s’est montré beau­coup moins constant que l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« J’ai choisi Alcaraz. Tout simple­ment parce qu’il a gagné Roland‐Garros et Wimbledon à la suite, et que peu de joueurs l’ont fait. Tu changes de surface. Il y a si peu de temps entre les tour­nois. Et puis juste après ça, il fait les Jeux olym­piques et était à deux doigts de rentrer à la maison avec une médaille d’or. Donc les trois mois qu’il a enchaînés ont été quelque chose de spécial, et quelque chose que très peu de joueurs de tennis ont pu faire. »