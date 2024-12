Lors de son passage sur le podcast Nothing Major aux côtés des anciens joueurs améri­cains que sont John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson et Jack Sock, Nick Kyrgios s’est lâché.

Après avoir fait part de son aver­sion pour Rafael Nadal et expliqué qu’il serait prêt à dépasser certaines limites en cas de duel face à Jannik Sinner à l’Open d’Australie, Nick s’est cette fois montré plus raison­nable en détaillant les diffé­rences entre la nouvelle géné­ra­tion, incarnée par l’Italien et Alcaraz, et l’ancienne.

« Pour moi, ce ne sont que des enfants. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas encore cette aura. Alcaraz et Sinner seront des talents géné­ra­tion­nels et proba­ble­ment parmi les meilleurs joueurs de tennis, mais pour moi, ils n’ont pas encore l’aura de Federer et Djokovic. Je n’ai pas pu battre Federer avec une guerre psycho­lo­gique, cela n’a pas fonc­tionné avec lui. Mais j’ai l’im­pres­sion que cela pour­rait fonc­tionner avec ces gars‐là. C’est très possible. »