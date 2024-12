Au cours d’un récent entre­tien accordé à nos confrères de Tennis Actu, Guy Forget est notam­ment revenu sur la fin de sa carrière de Rafael Nadal. Et pour l’an­cien 4e joueur mondial, il était temps qu’elle termine. Extraits.

Question : « L’évènement de cette année 2024 reste la retraite d’une légende. Vous n’avez jamais caché votre admi­ra­tion pour Rafael Nadal. Vous avez pu retenir vos larmes lors de la dernière appa­ri­tion de Rafa ? »

Guy Forget : « Oui… J’ai pu retenir mes larmes parce que je l’ai trouvé digne, presque heureux. Il était même parfois gêné de l’ampleur que ça prenait dans les lieux où il allait. Il avait un pince­ment au cœur devant sa famille, mais il connais­sait l’issue de ce qui allait se passer. Il était déçu d’avoir fait perdre son équipe en Coupe Davis. On sait à quel point cette compé­ti­tion et repré­senter son pays comptent pour lui. Il était triste mais à sa place. Quand je l’ai vu perdre comme il l’a fait, c’était bien, le bon moment. Je n’ai pas envie de voir Rafa rater des balles faciles, des volées penal­ties. De penser qu’il allait pouvoir battre un joueur qui joue toutes les semaines, ce n’était pas possible. J’ai presque trouvé plus émou­vant de voir les meilleurs moments de sa carrière. C’est telle­ment incroyable. Je suis toujours aussi admi­ratif et je suis content qu’il ne soit plus là, qu’on passe à autre chose, et j’ai hâte de lui lancer un défi au golf, où il va devenir très fort. »