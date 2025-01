La polé­mique concer­nant la poignée de main glaciale entre Swiatek et Gauff sur la United Cup a fait le tour des médias.

Logiquement, lors du média day avant le début de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur son expé­rience à ce sujet. Sa réponse est plutôt rigo­lote notam­ment si l’on se souvient de plusieurs de ses matchs au cours de sa carrière.

« Je pense que nous devrions être, comme tous les joueurs de tennis, peut‐être un peu plus ouverts aux poignées de main froides d’une certaine manière, même si person­nel­le­ment j’aime plus le style Novak. Quand j’étais jeune, je l’ad­mi­rais toujours. Une fois le match terminé, Novak même s’il peut être frustré, il se dit que c’est fini, que la bataille est terminée. Il féli­cite toujours son adver­saire, qu’il ait gagné ou perdu. Il sourit toujours. J’aime bien ça. En même temps, je peux comprendre certaines personnes qui, lors­qu’elles perdent, sont frus­trées et n’ont pas envie de sourire à l’ad­ver­saire qui vient de les battre. Je suis ok sur les deux atti­tude, mais je préfère les poignées de main chaleureuses. »