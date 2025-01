Lors du média day, Jannik Sinner a été inter­rogé au sujet de son affaire de dopage et de l’at­ti­tude de certains obser­va­teurs dont Nick Kyrgios. Stoïque, comme à son habi­tude, l’Italien a répondu sans une pointe d’émotion.

« Comment puis‐je faire abstrac­tion de tout cela ? A vrai dire, ce n’est pas comme si tu pouvait isoler cette affaire de ton cerveau en te disant simple­ment de ne plus y penser, ce n’est pas aussi simple que cela. Dans mon esprit, je sais exac­te­ment ce qui s’est passé, et c’est comme ça que je parviens à rester calme. Je n’ai rien fait de mal. C’est pour ça que je suis toujours là. C’est pour ça que je joue toujours. Je ne veux pas répondre à ce que Nick a dit ou à ce que disent les autres joueurs. Je pense que le plus impor­tant est d’avoir autour de moi des gens en qui je peux avoir confiance, des gens qui savent exac­te­ment ce qui s’est passé. C’est tout. n ce qui concerne ces choses, elles n’ont pas changé. Avant, je faisais très, très atten­tion à chaque médi­ca­ment que je prenais, même à ce que je mangeais. Quand le flacon est ouvert, je le jette et j’en prends un nouveau »