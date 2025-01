Après avoir fait part de son senti­ment à propos de certaines poignées de main glaciales entre joueurs et joueuses du circuit, Daniil Medvedev a cette fois été inter­rogé sur la fameuse et nouvelle colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray. Et comme souvent, le Russe s’est montré perti­nent tout en y appor­tant une petite dose d’humour.

« Oui, l’im­pact sur Novak est diffi­cile à évaluer. Le fait d’en­traîner Novak, c’est qu’il est telle­ment fort que s’il gagne, est‐ce que ce sera grâce à Andy ou parce que c’est Novak ? Je pense qu’il s’agit d’un excellent parte­na­riat dans tous les domaines, même en ce qui concerne l’énergie, les médias et la commu­ni­ca­tion ou pour la crois­sance du tennis. C’est formi­dable. Imaginez que Messi devienne l’en­traî­neur de Cristiano Ronaldo. Ce serait étrange. »