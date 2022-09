Même s’il est encore 4ème mondial ce lundi et qu’il a été privé de Wimbledon, la saison 2022 du Russe n’est pas pour l’ins­tant aussi belle que son statut le mérite. Du coup, les enjeux vont être multiples lors du sprint final qui amène les meilleurs à Turin pour le Masters.

Si on excepte la finale de l’Open d’Australie, on a que quelques finales perdues à se mettre sous la dent et un titre à Los Cabos, c’est un peu maigre pour celui qui avait dégoûté un certain Djokovic il y a un an.

Force est de constater que le jeu de Daniil n’a pas beau­coup évolué depuis et qu’il lui manque une dimen­sion impor­tante qu’ex­ploite à merveille un certain Alcaraz.

On appel­lera cela le petit jeu, ou le jeu de tran­si­tion qui permet de conclure un point et aussi de soulager son orga­nisme en écour­tant les échanges sans attendre la fameuse faute de l’adversaire.

Hier, Daniil était un mur infran­chis­sable, depuis, certains ont trouvé quelques failles mettant en avant les carences du Russe.

Connaissant sa capa­cité d’ana­lyse large­ment au dessus de la moyenne, il serait surpre­nant que Daniil ne réagisse pas.

En atten­dant, il sera présent au Moselle Open dans une semaine, et les orga­ni­sa­teurs sont ravis de proposer une star de cette dimen­sion au public du Grand Est.