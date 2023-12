Sur son compte Facebook, l’an­cien coach de simona Halep a joué au jeu des prédic­tions pour 2024 et l’on moins que l’on puisse dire c’est que Patrick ne se mouille pas trop en dési­gnant Sinner comme le dauphin de Nole. The « Coach » nous a habitué à prendre plus de risques.

« 2024 va toujours être l’année de Novak Djokovic, mais qui sera le numéro 2 ?

Je crois que ça pour­rait être l’année de Jannik Sinner. Certes, Carlos Alcaraz sera proche derrière, mais compte tenu de ce que Jannik a réalisé fin 2023, il semble 100% prêt à performer au plus haut niveau. Bien que Carlos ait un avan­tage avec deux victoires du Grand Chelem et qu’il a été numéro un, je pense que le style rapide et agressif de Jannik, prendre la balle tôt et jouer avec inten­sité, le rendra plus fort sur d’autres surfaces que la terre battue. Au tennis, la confiance joue un rôle impor­tant, et le succès de Sinner dans la dernière partie de la saison 2023, y compris la victoire de la Coupe Davis, lui donne cet état d’es­prit de victoire. Ça me rappelle la percée de Novak Djokovic en 2011.