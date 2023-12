Dans le dernier épisode de « l’Oeil du Coach » sur Tennis Majors, Patrick Mouratoglou voit très grand pour Jannik Sinner, récent vain­queur de la Coupe Davis avec l’Italie en étant l’homme clef de ce succès, comme un certain Novak Djokovic avec la Serbie en 2010 (victoire contre la France).

« Je crois que la deuxième partie de l’année 2023 a donné à Sinner le senti­ment de pouvoir gagner n’im­porte où. Cela me rappelle l’année 2011 de Novak. Je me souviens d’une discus­sion avec Tony Roche à l’Open d’Australie 2011 sur cette même ques­tion : ‘Qui jouera mieux cette année ?’ Je ne sais plus qui j’ai cité mais pas Novak et Tony m’a répondu : ‘Djokovic va beau­coup gagner, il sera le numéro 1 cette année’. Je lui ai demandé pour­quoi et Tony m’a répondu : ‘Gagner la Coupe Davis en rame­nant tous les points, gagner pour son pays, va lui donner un incroyable boost de confiance’ Et 2011 a bien été l’année de Djokovic, nous avons vu à quel point il a dominé. Il a presque tout remporté, il a battu Nadal je ne sais plus combien de fois, même sur terre battue. C’est pour­quoi je pense que 2024 pour­rait être l’année de Sinner. Bien sûr, il y aura toujours Djokovic comme l’homme à battre, mais Sinner est prêt à avoir une année splen­dide, en tant que prota­go­niste et à gagner beaucoup ».

En 2011, Djokovic avait remporté 10 titres dont 3 en Grand Chelem. Il avait égale­ment battu six fois Nadal (dont deux fois sur terre battue) en autant de confrontations.