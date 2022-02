Au cours d’une confé­rence sur la santé orga­nisée au sein de son académie, Rafael Nadal a donné quelques secrets de sa réus­site et surtout de sa longé­vité. Après avoir abordé les notions d’échec et de perfec­tion, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a parlé de l’im­por­tance de ses habi­tudes (ou tics) sur le court, dans un sport aussi exigeant menta­le­ment que le tennis.

« Je crois que moins il y a de choses étranges à faire pour se concen­trer, mieux c’est. Et je dis ça alors alors que j’ai des rituels parti­cu­liè­re­ment marqués lorsque je joue. Je préfère large­ment ne pas les faire. Que cela ne sonne pas comme une excuse, mais le tennis est un sport agressif menta­le­ment, il exige beau­coup de vous à tout moment ; la moindre erreur vous renvoie à la maison. Vous devez trouver un moyen d’être concentré à 100%, sans être distrait par des choses exté­rieures. En règle géné­rale, je suis une personne concen­trée. Je ne sais pas si c’est positif ou négatif, mais ça marche pour moi d’avoir des rituels. Lorsque je m’en­traîne, je n’ai pas de rituels, mais la compé­ti­tion me donne cette sécu­rité et cet isole­ment », a confié le Majorquin.