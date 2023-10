C’est le moins que l’on puisse dire mais Rafael Nadal n’a pas vrai­ment apprécié l’an­nonce préma­turée faite par Craig Tiley concer­nant sa présence en janvier à l’Open d’Australie.

Dans une récente inter­view, il est revenu sur cet évène­ment quelque peu « facheux » car selon lui cela rajoute une pres­sion dont il n’a pas besoin.

« Si je me fixe des dates et que je ne les respecte pas, j’ajoute des décep­tions dont je n’ai pas besoin, car j’ai eu suffi­sam­ment de décep­tions sur le plan sportif et physique ces derniers temps. Je n’ai donc pas besoin de me fixer des dates, je vis au jour le jour et je m’amé­liore, honnê­te­ment. Je suis meilleur aujourd’hui qu’il y a un mois et j’es­père que dans un mois et demi je pourrai dire, j’y vais ou j’y vais »