Difficile de prédire dans quelle direc­tion la carrière de Rafael Nadal se dirige. Ou plutôt où est‐ce qu’elle prendra fin.

La légende Espagnole reste très vague sur sa poten­tielle retraite, mais elle semble de plus en plus proche, et peut‐être même cette année, même si Rafa avait laisser planer le doute sur une parti­ci­pa­tion à Roland Garros en 2025.

Andy Roddick expri­mait il y a peu son avis en pensant que la Laver Cup serait son dernier jubilé, mais selon Benoît Maylin, la meilleure fin possible serait de terminer à la Coupe Davis, avec le maillot Espagnol sur le dos.

« Qui va pouvoir s’acheter les adieux de Nadal ? Ca aurait du être à Roland Garros cette année ou aux Jeux Olympiques, la symbo­lique aurait été forte mais il n’a pas voulu. A la Laver Cup, comme pour Federer, qui a aligné les zéros pour l’avoir en septembre ? En Arabie Saoudite, où il est devenu l’am­bas­sa­deur de leur fédé­ra­tion de tennis cette année et qui pour­rait orga­niser une exhi­bi­tion à coup de millions ? Pourvu que cela ne soit rien de toute ça, ça enta­che­rait l’image d’un cham­pion réputé pour son éthique. Alors s’il doit s’ar­rêter cette année, qu’il le fasse en Espagne en défen­dant les couleurs de son pays en Coupe Davis, avec Carlos Alcaraz. Ca ce serait beau. »