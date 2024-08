Retraité depuis la fin d’année 2023, John Isner n’a cepen­dant pas rangé ses raquettes. Le géant Américain devait d’ailleurs sûre­ment attendre avec impa­tience le retour de la tournée Américaine pré‐US Open.

Et pour cause, il était invité à jouer un match d’ex­hi­bi­tion à Cincinnati, aux côtés de trois de ses illustres compa­triotes : Andy Roddick, Tommy Paul et Andre Agassi.

Associé à Andy Roddick, Isner a perdu face à la paire Paul‐Agassi, mais avait l’air presque plus heureux d’avoir perdu ce match.

En témoigne son commen­taire à la photo d’eux deux publiée par Andre Agassi sur Instagram.

« Je suis fier de perdre contre Andre Agassi. », a répondu avec humour Isner, qui consi­dère visi­ble­ment cette défaite comme un nouvel accomplissement !