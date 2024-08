L’année 2024 d’Ons Jabeur ne sera certai­ne­ment pas celle qu’elle retiendra le plus. La Tunisienne lutte avec des problèmes au genou et à l’épaule qui l’empêchent de retrouver son meilleur niveau depuis déjà de nombreux mois.

L’ancienne fina­liste de l’US Open avait déjà du déclarer forfait pour le tournoi de Washington, avant de revenir à Toronto.

Battue au Canada par Osaka dès le premier tour, la Tunisienne devait se rendre à Cincinnati, mais là encore, elle a annoncé devoir faire l’impasse.

« Bonjour à tous, j’ai le regret de vous informer qu’en raison d’une bles­sure aggravée à l’épaule, je ne pourrai pas parti­ciper à l’Open de Cincinnati cette année. Malgré tous mes efforts pour récu­pérer à temps, jouer à Toronto n’a pas aidé, mon état actuel ne me permet pas de concourir au niveau requis. Je fais de mon mieux pour récu­pérer pour le prochain US Open à New York. Bisous. »