Toujours en vacances en atten­dant son retour à l’US Open, Novak Djokovic profite de sa famille après avoir remporté les Jeux Olympiques.

Le Serbe a égale­ment profité de l’ac­cueil extra­or­di­naire de toute une nation, hier, à Belgrade. Des images qu’il gardera en tête toute sa vie.

Mais si Djokovic possède aujourd’hui le palmarès le plus complet de l’his­toire du tennis masculin, il a bien avoué que tout ce qu’il a accompli lui semblait irréa­li­sable lors­qu’il était enfant, bien qu’il avait déjà de grands rêves.

« J’avais un rêve d’en­fant quand j’avais sept ou huit ans : je voulais devenir le meilleur joueur du monde et remporter un trophée à Wimbledon. C’était la seule chose que je voulais. Et main­te­nant, à 37 ans, j’ai battu un joueur (Carlos Alcaraz) de 21 ans qui est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Si je prends tout en consi­dé­ra­tion, c’est proba­ble­ment le plus grand succès sportif que j’ai eu dans ma carrière. »