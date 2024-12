Sur les ondes de RMC, Marion Bartoli a évoqué la possi­bi­lité que Rafael Nadal devienne un jour entraîneur.

« Il a une passion du jeu. C’est un petit peu comme Pep Guardiola. Il a telle­ment poussé le curseur de l’in­ves­tis­se­ment personnel au quoti­dien, pour sa carrière, qu’il arri­vera à trans­mettre ça à la personne qu’il entraî­nera. Ce qui sera inté­res­sant de voir, c’est s’il va s’in­vestir dans son académie qu’il a déjà, où il y a énor­mé­ment de jeunes, pour être dans la forma­tion d’un joueur qui a 12, 13, 14 ans et l’amener sur le circuit profes­sionnel. C’est un travail complè­te­ment diffé­rent que de prendre un joueur qui a déjà gagné ou qui est déjà sur le circuit et de l’amener encore plus haut. »