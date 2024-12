Alors qu’il a abso­lu­ment tout gagné et qu’il pour­rait se permettre de baisser un peu la garde, Novak Djokovic est toujours autant motivé. C’est notam­ment ce qu’il a confié lors de son récent passage au Qatar pour le Grand Prix de Formule 1.

« C’est l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles j’ai demandé à Andy de travailler avec moi. J’ai encore de grands projets, alors tant que ce sera le cas, je conti­nuerai. Je vais essayer de revenir fort parce que j’ai l’impression que mon corps me le permet. Je suis toujours motivé pour gagner des Grands Chelems et marquer encore plus l’histoire. »