Novak Djokovic va tenter de remporter son 25e Grand Chelem à l’oc­ca­sion de cet US Open 2024. Le Serbe a depuis quelques semaines ajouté à son palmarès le dernier titre dont il n’avait encore jamais vu la couleur, à savoir le titre olympique.

Mais s’il est un cham­pion aussi titré, c’est parce qu’il est passionné et surmo­tivé par la victoire, alors lorsque la ques­tion de sa moti­va­tion a été abordée en confé­rence de presse, Djokovic a été clair : il veut toujours jouer et gagner.

« Maintenant que j’ai tout gagné, que me reste‐t‐il à accom­plir ? Je veux encore écrire l’his­toire, et prendre du plaisir sur le circuit. J’espère toujours pouvoir inspirer de nombreux jeunes à se tourner vers le tennis. Les laisser regarder et jouer au tennis sont quelques‐unes des raisons pour lesquelles je continue. Les riva­lités que j’ai avec Sinner et Alcaraz, ainsi qu’avec Zverev, Medvedev ou Tsitsipas, sont les confron­ta­tions qui apportent de la joie à la compé­ti­tion pour moi, qui m’ins­pirent pour améliorer mon jeu. La diffé­rence d’âge est grande, mais cela ne m’af­fecte pas trop. Je me sens bien dans ma peau, avec mon jeu, là où je suis et ce que j’ai réalisé ces dernières années. »