Particulièrement loquace lors de son entretien accordé au journaliste britannique, Piers Morgan, Novak Djokovic, après avoir fait un gros aveu concernant ses chances en Grand Chelem et être revenu sur la finale légendaire entre Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros, a évoqué la possibilité d’affronter un jouer son fils en match officiel.
Et si cette hypothèse paraît tout à fait improbable, le Serbe s’est en revanche montré très clair. Extraits.
« Of course I wouldn’t let him win… I would kick his ‘beep’!«— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 11, 2025
Novak Djokovic discusses who it would be a dream to play with…
Watch more 👇
📺 https://t.co/gCAjSqk5H2@piersmorgan | @DjokerNole pic.twitter.com/uY1Ng4NT8Z
Piers Morgan : « Et si tu pouvais un jour jouer contre ton votre fils dans un match professionnel ?
Novak Djokovic : Ce serait un rêve.
Morgan : Tu ne le laisserais pas gagner, n’est‐ce pas ?
Djokovic : Jouer contre lui ? Non, je ne voudrais pas cela. Mais, bien sûr, que je ne le laisserais pas me battre. je lui botterais les fesses. »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 14:04