Particulièrement loquace lors de son entre­tien accordé au jour­na­liste britan­nique, Piers Morgan, Novak Djokovic, après avoir fait un gros aveu concer­nant ses chances en Grand Chelem et être revenu sur la finale légen­daire entre Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros, a évoqué la possi­bi­lité d’af­fronter un jouer son fils en match officiel.

Et si cette hypo­thèse paraît tout à fait impro­bable, le Serbe s’est en revanche montré très clair. Extraits.

« Of course I wouldn’t let him win… I would kick his ‘beep’!«



Piers Morgan : « Et si tu pouvais un jour jouer contre ton votre fils dans un match profes­sionnel ?

Novak Djokovic : Ce serait un rêve.

Morgan : Tu ne le lais­se­rais pas gagner, n’est‐ce pas ?

Djokovic : Jouer contre lui ? Non, je ne voudrais pas cela. Mais, bien sûr, que je ne le lais­se­rais pas me battre. je lui botte­rais les fesses. »

