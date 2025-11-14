AccueilInsoliteNovak Djokovic, sans pitié avec son fils, Stefan : "Si je devais...
InsoliteATP

Novak Djokovic, sans pitié avec son fils, Stefan : « Si je devais l’af­fronter dans un match profes­sionnel, je lui botte­rais les fesses. Je ne le lais­se­rais pas me battre »

Thomas S
Par Thomas S

-

54

Particulièrement loquace lors de son entre­tien accordé au jour­na­liste britan­nique, Piers Morgan, Novak Djokovic, après avoir fait un gros aveu concer­nant ses chances en Grand Chelem et être revenu sur la finale légen­daire entre Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros, a évoqué la possi­bi­lité d’af­fronter un jouer son fils en match officiel. 

Et si cette hypo­thèse paraît tout à fait impro­bable, le Serbe s’est en revanche montré très clair. Extraits. 

Piers Morgan : « Et si tu pouvais un jour jouer contre ton votre fils dans un match profes­sionnel ?
Novak Djokovic : Ce serait un rêve.
Morgan : Tu ne le lais­se­rais pas gagner, n’est‐ce pas ?
Djokovic : Jouer contre lui ? Non, je ne voudrais pas cela. Mais, bien sûr, que je ne le lais­se­rais pas me battre. je lui botte­rais les fesses. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 14:04

Article précédent
Lorenzo Musetti, impuis­sant face à Carlos Alcaraz : « Je l’ai vu jouer sur cette surface avec beau­coup de hauts et de bas. Mais cette fois, sa perfor­mance a été très régu­lière dans tous les aspects du jeu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.