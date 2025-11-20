AccueilATPNovak Djokovic, toujours autant ému : "Il était comme un père pour...
Novak Djokovic, toujours autant ému : « Il était comme un père pour moi. Il a joué un rôle fonda­mental dans ma carrière »

Officiellement en vacances depuis son 101e titre décroché sur le tournoi d’Athènes le 8 novembre dernier, Novak Djokovic s’est rendu ce mercredi à Bologne, à l’oc­ca­sion des phases finales de la Coupe Davis, pour rendre hommage à son mentor et l’un des hommes les plus impor­tants de cette compé­ti­tion : Nikola Pilic.

Décédé le 22 septembre dernier à l’âge de 86 ans, « Monsieur Coupe Davis », cinq fois vain­queur du sala­dier d’argent avec trois nations diffé­rentes dont la Serbie (2010), a été honoré comme il se doit par ceux qui l’ont très bien connu, comme l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« Il était comme un père pour moi. Il a joué un rôle fonda­mental dans ma carrière et dans celle de nombreux joueurs présents aujourd’hui. Nous n’aurions pas pu trouver de meilleur endroit que ces finales pour honorer le seul homme à avoir remporté la Coupe Davis avec trois pays diffé­rents (Croatie, Allemagne, Serbie). Je remercie Bologne de lui avoir dédié cette céré­monie », a déclaré Novak Djokovic après la cérémonie. 

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 18:44

