Officiellement en vacances depuis son 101e titre décroché sur le tournoi d’Athènes le 8 novembre dernier, Novak Djokovic s’est rendu ce mercredi à Bologne, à l’occasion des phases finales de la Coupe Davis, pour rendre hommage à son mentor et l’un des hommes les plus importants de cette compétition : Nikola Pilic.
Décédé le 22 septembre dernier à l’âge de 86 ans, « Monsieur Coupe Davis », cinq fois vainqueur du saladier d’argent avec trois nations différentes dont la Serbie (2010), a été honoré comme il se doit par ceux qui l’ont très bien connu, comme l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
« Il était comme un père pour moi. Il a joué un rôle fondamental dans ma carrière et dans celle de nombreux joueurs présents aujourd’hui. Nous n’aurions pas pu trouver de meilleur endroit que ces finales pour honorer le seul homme à avoir remporté la Coupe Davis avec trois pays différents (Croatie, Allemagne, Serbie). Je remercie Bologne de lui avoir dédié cette cérémonie », a déclaré Novak Djokovic après la cérémonie.
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 18:44